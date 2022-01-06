Під час проїзду гірської дороги ввечері середи, 5 січня, у річку Крайня на Закарпатті впала фіра з двома юнаками. Одному з них вдалося вибратися і покликати на допомогу лісників, іншого, 14-річного, досі не вдалося знайти.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, повідомлення про зникнення 14-річного юнака надійшло до рятувальників близько 20:35. «Двоє осіб 1996 та 2007 років народження, рухаючись гірською дорогою на гужовому транспорті, з’їхали в річку Крайня, що в селі Кобилецька Поляна Рахівського району. Внаслідок чого неповнолітній хлопець опинився у воді та зник», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Тіло юнака шукали до 23:50, після чого пошуки призупинили до з’ясування обставин працівниками поліції. Начальник ДСНС Закарпаття Роман Гудак у коментарі «Суспільному» заявив, що річка у цьому місці не є глибокою чи широкою. «Враховуючи, що річка Крайня маленька і низька, зараз вона має ширину від 60 до 100 метрів. Висота води до 1,5 м. Ми будемо обходити по берегах, а коли вода спаде, то, за необхідності, залучатимемо водолазів», — розповів Роман Гудак.

Зазначимо, після сильних дощів у річках на Закарпатті піднявся рівень води. Внаслідок інтенсивних дощів у кількох місцях зруйнувалися дороги та берегові укріплення, затоплено близько 200 домів.