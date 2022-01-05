Через сильні дощі річка поблизу Хуста вийшла з берегів

Внаслідок підняття води у річці на Закарпатті припаркована на березі Audi із водієм опинилася під водою. Чоловіку вдалося вибратися із салону, коли авто занесло на середину річки, після чого він і викликав рятувальників. Інцидент стався вранці середи, 5 січня, на березі річки Ріка неподалік Хуста. Надзвичайникам вдалося витягнути із води затоплене авто.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття, інцидент трапився вранці середи, 5 січня, на березі Ріки поблизу Хуста. Повідомлення про затоплення Audi 100 надійшло рятувальникам о 09:28.

У прес-службі уточнили, що для буксирування автомобіля залучалися рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини Хуста та місцеве водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення.

Нагадаємо, внаслідок сильних дощів на території Закарпатської області вночі із вівторка, 4 січня, на середу, 5 січня, у кількох районах підтопило будинки та двори, на дороги зійшли два селеві потоки. Підтоплення зафіксовані у Рахівському, Тячівському та Хустському районах.

Відомо про підтоплення 6 будинків, 7 підвалів та понад 20 дворів. Для відкачування води залучалися пожежно-рятувальні підрозділи. Вночі також зійшли два селеві потоки на дорогу регіонального значення Р21 у селі Нижній Бистрий Хустського району та на трасу Н09 у Рахові. Проїзд на обох ділянках уже відновили.

Зазначимо, у вівторок, 4 січня, закарпатські синоптики оголосили штормове попередження: протягом двох днів, 4-5 січня, на всій території області очікується сильний дощ, сніг і вітер до 30 м/с. На річках прогнозується підняття рівня води до 2 м. Температура повітря 4–5 січня підніметься до 7–11 °C, тільки ввечері 6 січня почне знижуватися до 3 °C морозу.