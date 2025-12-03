Від колись величної фортеці залишились мури і частково палац

Селище Золотий Потік розташоване неподалік Бучача на Тернопільщині, де зливаються річки Стрипа і Дністер. Це поселення було відоме ще з XIV ст. як Загайполе. Від XVI ст. воно належало Потоцьким, які перейменували населений пункт і добилися для нього статусу міста. Саме від топоніма Потік й походить прізвище відомого, впливового і багатого роду шляхтичів Речі Посполитої. Довший час Потоцькі там мали свою резиденцію.

Краєзнавець Tapac Пaлкoв розповів легенду про походження назви містечка. Коли під час тривалої ворожої облоги замку його захисникам не вистачало води, у цей момент у підземеллі помітили джерело. Ця вода начебто пробилася з потоку, який протікав поза межами фортеці. Цей рятівний струмок і дав назву містечку. Спочатку це був просто Потік, а потім до назви додали Золотий.

Історичне зображення замку в Золотому Потоці (фото з Мандрівки старим кордоном)

У національному заповіднику «Замки Тернопілля» розповіли, що 1601 року король Зиґмунд ІІІ надав місту магдебурзьке право. Брацлавський воєвода Стефан Потоцький укріпив його оборонними мурами для захисту від ворогів та звів замок.

«За історичними свідченнями, замок до кінця XVIII ст. був не оборонний, а житловий. Він був головним маєтком Потоцького, який тут довгий час проживав зі своєю дружиною. Саме вона після смерті чоловіка намагалася надати замку оборонного характеру», – зазначають у заповіднику.

Художня реконструкція замку історика-реконструктора Збіґнєва Щепанека ( з сайту Reibert.info)

У XVII ст. у містечку розвивається деревообробне ремесло, зокрема виробництво дерев’яних скульптур. Ще у XIX ст. преса писала про геніального руського різьбяра, який працював на західному Поділлі. Його прізвище не збереглося, але відомо, що він походив із Золотого Потоку. Його витончена різьба донині зберігається у музеях.

У Золотому Потоці зберігся також костел Різдва Богородиці XVII ст., який Стефан Потоцький та його дружина Марія Могилянка звели для домініканців. У ньому є фрески з життя ченців та портрети меценатів – Потоцьких.

Фрески костелу у Золотому Потоці (фото з путівника Тараса Палкова)

Як і всі фортеці Поділля, золотопотіцький замок зазнавав численних нападів. З 1676 до 1683 року орди Ібрагіма Шишмана захопили твердиню, але після поразки під Віднем турки залишили її. Замок повернувся у володіння магнатів Потоцьких, які господарювали там до середини XVIII ст.

Палац XIX ст (фото з Мандрівки старим кордоном)

Втім, згодом Миколай Потоцький переніс свою резиденцію до Бучача, хоч землі далі були у його власності. Нові власники замку Ольшевські 1840 року почали будувати новий житловий палац. Але не розрахували бюджету і продали всі володіння Яну Стойовському. Утримання величного маєтку було не під силу і йому, тож наступними власниками стали євреї Фрідмани, які походили з родини цадиків із Садгори.

Фото з сайту заповідника «Замки Тернопілля»

З 1887 року золотопотіцький замок купив політик і громадський діяч Володимир Гневош, який розмістив у ньому суд і податкове володіння. Останнім власником до 1939 року був його син Олександр. В той час замок використовували вже для господарських і адміністративних функцій. Радянська влада влаштувала у замку катівню НКВС.