У Золотоноші більше немає масивних рекламних конструкцій

У четвер, 5 серпня, у місті Золотоноша на Черкащині демонтували останній білборд. Тепер такі конструкції тут не встановлюватимуть, а для розміщення реклами запропонували альтернативу.

Про демонтаж останнього білборда повідомив у своєму Facebook заступник міського голови Золотоноші Олександр Флоренко.

Охочим розмістити рекламу в місті пропонують зробити це на сітілайтах, що є більш безпечними і мають підсвідку. Позбутись білбордів у Золотоноші вирішили давно – на початку 2020 року ухвалили рішення про заборону в місті таких конструкцій. Причинами рішення стали неестетичний вигляд та небезпека під час буревіїв. Тоді демонтували усі незаконні конструкції, а щоб прибрати решту – 25 конструкцій – довелось чекати завершення терміну дії договорів. Власник останнього відмовився демонтувати білборд самостійно, тож це зробили комунальники.

Золотоноша розташована за 30 км від Черкас і є центром Золотоноської міської громади. Населення міста становить близько 28 тисяч людей.