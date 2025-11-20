ЗСУ для збиття російських дронів використовують американський комплекс Merops

Збройні сили України для збиття російських дронів Shahed та «Гербера» застосовують американські зенітні «дронові» комплекси Merops. Про це у четвер, 20 листопада, повідомило американське мілітарне видання The Defense Post.

Антидроновий комплекс був розроблений у межах американської ініціативи Project Eagle. Його характеристик не розголошують, відомо лише, що Merops має наземну станцію керування, пускову платформу та безпосередньо безпілотник-перехоплювач Surveyor. Екіпаж комплексу складається з чотирьох людей: командира, пілота та двох техніків. Зазначається, що опанувати систему можна лише за два тижні. Перехоплювач здатний рухатися зі швидкістю понад 280 км/год. Merops застосовується для перехоплення далекобійних дронів, а також безпілотників, що здійснюють розвідку безпосередньо біля лінії фронту.

Раніше ніколи не розголошувалась інформація передачу цієї системи до ЗСУ. Також немає даних про те, як довго українські військові використовують Merops для відбиття дронових атак. Втім зараз стало відомо, що за допомогою Merops ЗСУ збили понад тисячу «шахедоподібних» дронів.

Успішна експлуатація Merops Силами оборони привернула увагу збройні сили інших країн. Зараз цю систему опановують польські військові. Навчання проводять американські інструктори.

Нагадаємо, у інтерв'ю для Bloomberg, що було опубліковане 13 листопада, Володимир Зеленський повідомив, що Україна та США почали спільне виробництво дронів-перехоплювачів.