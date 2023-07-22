На цьому етапі війни близько 90% російських окупантів знищуються внаслідок роботи ракетних військ та артилерії. Про це повідомив начальник Головного управління ракетних військ та артилерії та безпілотних систем Генштабу Збройних сил України полковник Сергій Баранов, інформує Military Media Center.

За його словами, такий прогрес досягається за рахунок навчання особового складу, застосування нових програмних продуктів і запровадження автоматизованої системи керування вогнем.

«Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ми скомбінували і створили далекобійний "вогневий кулак", який б’є настільки потужно та влучно, що росіяни вже не мають змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу», – заявив представник ЗСУ.

Він додав, що артилеристи постійно адаптуються, вигадують нові способи та методи вогневого ураження, удосконалюють зброю, боєприпаси, навички та вміння.

Нагадаємо, раніше британська розвідка заявляла про нестачу в Росії засобів контрбатарейної боротьби. Там констатували, що це призводить до проблем окупантів на полі бою.