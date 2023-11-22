У середу, 22 листопада, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як народний депутат Ярослав Дубневич передав 56 млн грн на ЗСУ.

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З наближенням початку переговорів про членство України в Євросоюзі всередині нашої країни активізувався процес показової боротьби з корупцією. Ніби за збігом обставин у день приїзду президента Європейської Ради Шарля Мішеля до Києва відбулися кілька гучних затримань політиків за звинуваченнями у корупційних діях, а також важливі голосування Верховної Ради про посилення антикорупційних органів. Зокрема, 21 листопада слідчі НАБУ затримали нардепів Сергія Лабазюка й Андрія Одарченка. Кожен з них нібито намагався підкупити топ-чиновників, відповідальних за відбудову інфраструктури після наслідків війни.

За інформацією НАБУ, депутат Лабазюк з фракції «За майбутнє» пропонував урядовцям хабар за підряди для своїх компаній на суму мільярд гривень. До 5% від цієї суми він обіцяв заплатити віцепрем'єр-міністр Олександру Кубракову та Мустафі Найєму, який очолює Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури. Цікаво, що Найєм допоміг викрити на спробі дати хабара іншого нардепа Андрія Одарченка зі «Слуги Народу». Той за корупційні послуги збирався розрахуватися криптовалютою біткоїн в еквіваленті 50 тис. доларів.

Слідчі НАБУ вважають, що Одарченко просив посприяти йому у виділенні коштів на відбудову одного з університетів у Харкові, де він раніше працював. Заклад постраждав від російських обстрілів. Нібито саме за це нардеп був готовий заплатити великий хабар Мустафі Найєму. Тому самому, з допису якого у соцмережі Facebook рівно десять років тому почалися протести Євромайдану. Тепер Найєм вже не журналіст, а чиновник на важливій посаді, однак боротися з корупціонерами він не припинив.

До речі, Андрій Одарченко – член комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Тобто він мав би зупиняти корупційні процеси в нашій країні, але щось пішло не так. «Якщо не можеш побороти корупцію, треба її очолити» – можливо, саме такою логікою керувався нардеп Одарченко. Тепер він усе заперечує, каже, що просто налаштовував Мустафі Найєму криптогаманець на смартфоні, бо той сам не вмів цього зробити. Хоча криптовалюта давно вже стала звичним засобом розрахунку за тіньові корупційні послуги серед наших чиновників.

У день затримання двох нечистих на руку нардепів їхні колеги у Верховній Раді проголосували за збільшення чисельності штату НАБУ з 700 до тисячі осіб. Зокрема, збільшать кількість детективів, які розслідують антикорупційні справи. Також депутати підтримали законопроєкт про посилення Спеціальної Антикорупційної Прокуратури. Керівник САП стане більш самостійним від впливу Офісу генерального прокурора. Обидва закони звучали серед вимог Єврокомісії на нашому шляху до членства у Євросоюзі. На необхідності виконання цих вимог вчора наголосив і Президент України.

І нарешті про Дубневича. Колега затриманого вчора нардепа Лабазюка по фракції «За майбутнє» та нещодавно один із найвпливовіших політиків на Львівщині Ярослав Дубневич ще на початку жовтня втік за кордон через звинувачення в розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах.

Дубневич підозрюваний у кількох кримінальних провадженнях. Зокрема, як організатор схеми розкрадання природного газу на суму понад 2 млрд грн. У цій справі детективи НАБУ повідомили йому заочну підозру та оголосили в розшук. А ще Ярослава Дубневича звинувачують у 93 млн грн «Укрзалізниці». Ймовірно, зрозумівши, що «порішати» цього разу не вийде, нардеп зі Львова швиденько втік з країни. Як бачимо, домовитися з прикордонниками йому таки вдалося. А сплачену за Дубневича заставу на суму 56 мільйонів гривень Вищий антикорупційний суд постановив перерахувати на користь ЗСУ.

Ось так буває – вкрав кілька мільярдів, але хоча б щось пішло на важливу справу оборони країни. Тепер важливо, щоби справи проти Дубневича, Лабазюка й Одарченка були доведені до справедливого завершення у суді. І ще важливіше, щоби процес очищення країни тривав і далі. Цього тижня ми зробили в цьому напрямку кілька важливих кроків.