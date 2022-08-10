Дмитро Марченко також впевнений, що окупанти на Херсонщині не зможуть провести свої псевдореферендуми

Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни до кінця року. Про це заявив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю «РБК-Україна».

У відповідь на питання, які території ЗСУ фізично можуть деокупувати до кінця року, він заявив, що в цьому контексті слід абсолютно точно розраховувати на звільнення Херсона.

«Херсон – 100%. Тобто звільнення Херсона та закінчення активної фази ведення війни, а потім уже відбуватимуться якісь локальніші військові дії. Але до кінця року ми маємо закінчити основну фазу цієї війни», – заявив Дмитро Марченко.

Він не зміг назвати якихось конкретних термінів, коли розпочнеться масштабна українська наступальна операція на Херсонщині, але просив херсонців «трохи потерпіти». За його словами, «це буде не так довго, як усі очікують, це буде швидко».

Марченко також впевнений, що окупанти на Херсонщині не зможуть провести свої псевдореферендуми за приєднання до Росії, оскільки «херсонці дуже проукраїнськи налаштовані і опираються». За словами Марченка, зараз західна допомога Україні надходить маленькими партіями, і це дуже ускладнює проведення контрнаступу. Але він вважає, як тільки Україна отримає повний пакет цієї допомоги, то наступ буде дуже швидким.

Дмитро Марченко наголосив, що «якщо в ЗСУ буде та кількість озброєння, яка була обіцяна і яка потрібна, то навесні наступного року ми святкуватимемо перемогу».