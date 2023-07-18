Пуск ракети Zuni зі штурмовика Су-25

Українські військові показали застосування американських ракет класу «повітря-земля» Zuni штурмовиками Су-25.

Відео роботи бойової авіації Повітряних сил ЗСУ опублікував канал «Мазут СД» в YouTube, пише у вівторок, 18 липня, «Мілітарний».

Пуски некерованих авіаційних ракет по позиціях російських окупантів українські літаки здійснюють з кабрування, тобто залп відбувається за тим самим принципом, що й залп РСЗВ. На опублікованому відео показано різні епізоди застосування українськими штурмовиками ракет Zuni, які США передають Україні в рамках військової допомоги.

Відео показує, як ударні літаки ЗСУ летять до лінії фронту для виконання бойового завдання. На ньому видно, що літаки летять на малій висоті, щоб їх не зафіксували російські радари і не уразили далекобійні засоби ворожої ППО. Досягнувши заданої точки, Су-25 здійснюють пуски 127-мм ракет Zuni.

«Для ударів некерованими ракетами Zuni по окупантах перед лінією зіткнення штурмовики виконують пуски у режимі кабрування: льотчик задирає ніс літака вгору та здійснює пуск, у такому випадку ракети летять по навісній траєкторії», – пояснює «Мілітарний».

Ці авіаційні 127-мм ракети призначені для ураження наземних цілей, фортифікаційних споруд, інших об’єктів та колон ворожої техніки на марші. Розробили ракету в 50-х роках інженери Станції авіаційного озброєння ВМС США. Zuni активно застосовували у військових кампаніях 1960-1970 років. Тепер Україна отримує їх у пакетах військової допомоги від Сполучених Штатів. Максимальна швидкість цих ракет – 725 м/с, а дальність стрільби – 8 км.