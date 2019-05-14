ЗСУ створили бригаду для ведення боїв у лісах та на болотах

У Збройних силах України із 61-ї бригади Корпусу резерву створили окрему єгерську бригаду, щоб посилити оборону на північному напрямку, повідомила прес-служба бригади.

«Відповідно до спільної Директиви МОУ та ГШ ЗСУ від 25.04.2019 року, 61 окрема піхотна бригада Корпусу Резерву була переведена до бойового складу як 61 окрема піхотна єгерська бригада з головною метою посилення оборони України на північному кордоні», – сказано в повідомленні.

Підрозділи бригади призначені для ведення бойових дій у лісовій та болотистій місцевості та комплектуються лише військовослужбовцями контрактної служби, які мають досвід бойових дій або цивільна діяльність яких має спорідненість зі специфікою бригади (мисливці, єгері, співробітники лісових господарств).

Нагадаємо, на півночі Україна межує з Росією та Білоруссю.