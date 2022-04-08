Знищена російська військова техніка

На сході українські військові у п’ятницю, 8 квітня, відбили дві атаки ворога, знищено до 50 загарбників, 4 танки, гелікоптер. Про це оперативно-тактичне угруповання «Схід» повідомляє у Facebook.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках. Зокрема, 8 квітня, українські захисники відбили 4 ворожі атаки», – йдеться у повідомленні.

Також українські воїни знищили до 50 загарбників, 4 танки, 1 БМП, 1 ББМ, 3 артилерійські системи, один гелікоптер.

«Чергова партія рашистів вже ніколи не піде у наступ, не будуть обстрілювати мирні населені пункти та скоювати воєнні злочини. Українські воїни продовжуватимуть знищувати окупанта», – наголосили в ОТУ «Схід».

До слова, понад 80% особового складу деяких підрозділів, які брали участь у війні в Україні, не бажають брати участь у подальших бойових діях, однак командири військових частин путінської армії заборонили звільнення солдатів-контрактників.