Окупанти мають значні проблеми з комплектуванням частин, що зазнали суттєвих втрат в Україні

Понад 80% особового складу деяких підрозділів, які брали участь у війні в Україні, не бажають брати участь у подальших бойових діях, однак командири військових частин путінської армії заборонили звільнення солдатів-контрактників. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За даними штабу, окупанти також мають значні проблеми з комплектуванням військових частин, що зазнали суттєвих втрат під час бойових дій на території України. Зокрема, зʼявилася інформація, що окупаційна влада на тимчасово окупованій території Донецької області отримала вказівки від російських кураторів щодо повернення в ОРДО людей, які виїхали протягом січня-лютого 2022 року до РФ. Відповідно до вказівок місцевих адміністрацій, ці люди повинні повернутись до своїх населених пунктів за місцем реєстрації/проживання після двох місяців перебування на території РФ. Про

Своєю чергою, у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що підрозділ російських спецпризначенців, що має досвід бойових дій в Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя. У боях проти ЗСУ з 2 по 4 квітня цей підрозділ втратив близько 30 військовослужбовців.

Українська розвідка вказує, що останні дані щодо відбору на військову службу у РФ свідчать про низький рівень зацікавленості росіян у службі за контрактом. Згідно зі звітом про результати рекрутингу в місті Єкатеринбург, навіть на розмову щодо можливості підписання контракту погодилось менше ніж 1% громадян, що перебувають в запасі.

Вже мобілізованих відзначається вкрай низький моральний стан. Зокрема, 7 березня з Новоайдарської поліклініки в напрямку Луганська було відправлено два автобуси ПАЗ із пораненими військовослужбовцями РФ. Відзначається, що переважна більшість з них мають поранення ніг. За висновками лікарів, найбільш ймовірна причина цих поранень – самокаліцтва для уникнення повернення в зону бойових дій.

Водночас командири військових частин окупантів заборонили звільнення військовослужбовців, у яких спливли терміни контрактів, до, як вони це називають, закінчення «спецоперації».

З’явилася інформація, що окупаційна влада на тимчасово окупованій території Донецької області отримала вказівки від російських кураторів щодо повернення в ОРДО людей, які виїхали протягом січня-лютого 2022 року до РФ. Відповідно до вказівок місцевих адміністрацій, ці люди повинні повернутись до своїх населених пунктів за місцем реєстрації/проживання після двох місяців перебування на території РФ. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Загалом російські окупанти продовжують знищення цивільної інфраструктури, завдаючи ракетних і артилерійських ударів по залізничних вузлах та шляхах сполучень, станціях, житлових кварталах і місцях евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій.