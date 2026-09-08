Після звільнення з полону військовослужбовець знову повернувся на фронт

Рівненський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції про стягнення з матері звільненого з полону військовослужбовця Дмитра Панчука майже 3,9 млн грн. Сімейний спір виник після того, як жінка отримала понад 4,2 млн грн сина, відмовилася їх повертати та виписала Дмитра із будинку. Про це у вівторок, 8 вересня, повідомило «Суспільне».

Дмитро Панчук звернувся до суду після того, як його мати відмовилася повертати отримані виплати та виписала сина з будинку. За словами військовослужбовця, під час його перебування у полоні родина щомісяця отримувала близько 125 тис. грн. Дмитро Панчук перебував у неволі 32 місяці, тому загальна сума нарахувань перевищила 4,2 млн грн.

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Під час першого судового засідання 20 березня адвокатка відповідачки Алла Філатова повідомляла про намір укласти мирову угоду – виплачувати по 5 тис. грн щомісяця та поновити реєстрацію Дмитра Панчука в будинку. Військовий на ці умови не погодився.

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13 квітня суддя Рівненського районного суду Олександр Красовський оголосив рішення у справі. Суд частково задовольнив позов бійця та постановив стягнути з Людмили Панчук 3 894 338 грн.

Жінка оскаржила рішення, однак Рівненський апеляційний суд залишив його без змін. Рішення про стягнення з матері військового майже 3,9 млн грн набуло чинності.

Додамо, що Дмитро Панчук підписав контракт у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ще до повномасштабного вторгнення. Згодом потрапив у полон, де пробув три роки. Бійця звільнили 6 травня 2025 року. Нині він знову повернувся на службу.