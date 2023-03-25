11 прикордонників отримали власні квартири у Львові
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Одинадцять прикордонників, з яких семеро є учасниками бойових дій, отримали квартири у Львові. Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби у суботу, 25 березня. Квартири отримали, ті військовослужбовці, які перебували на квартирному обліку.
Серед тих, хто отримав ордери на власні квартири, є семеро учасників бойових дій. Ключі від власного помешкання отримали як і чинні військові, так і військовослужбовці запасу. Документи на квартири вручав заступник голови Держприкордонслужби Сергій Сердюк. Він також нагородив працівників Західного регіонального управління Держприкордонслужби відомчими нагородами.
Працівники Західного регіонального управління отримали нагороди (фото ДПСУ)
Нагадаємо, у грудні, 47 родин прикордонників отримали квартири у Львові. Власне житло отримали ті військові, які перебували на квартирному обліку. Квартири отримали не лише військовослужбовці, що були звільнені у запас, а й ті, які на даний час проходять службу.