Ключі від власного житла отримали військові, які були звільнені у запас, а також ті, які зараз служать

У четвер, 8 грудня, 47 родин прикордонників отримали квартири у Львові. Власне житло отримали ті військові, які перебували на квартирному обліку, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Квартири отримали не лише військовослужбовці, що були звільнені у запас, а й ті, які на даний час проходять службу. З 47 військових, які отримали ордери на житло – 22 учасники бойових дій, а також 3 родини військових, які на зараз воюють в Донецькій області.

«Як би не було важко, ми боронимо свою Батьківщину та просуваємося вперед. Зокрема і в питанні забезпечення нашого персоналу житлом», – зазначив генерал-майор Сергій Сердюк, який і вручав ордери на житло військовим.

Нагадаємо, у жовтні 12 прикордонників, шестеро з яких брали участь у захисті «Азовсталі», отримали службові квартири на Львівщині.