Прикордонникам офіційно вручили ключі від службових квартир

12 прикордонників, шестеро з яких брали участь у захисті «Азовсталі», отримали службові квартири на Львівщині. В п’ятницю, 21 жовтня, прикордонникам вручили ключі від службових помешкань.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, 12 прикордонників та їхні сім’ї отримали ключі від квартир й ордери на службове житло у Львівській області.

«Ті, хто першими бачать окупанта на підступах й обороняють наші кордони, захисники «Азовсталі», воїни, які проявили себе у бойових діях на різних напрямках…Вітаю тих, хто гідно несе гасло «Перші з честю». Тих, чия щоденна важка робота стала справою життя – заради щастя усіх дітей та майбутнього України», – повідомив Козицький.

Нагадаємо, місяць тому Україна повернула з російського полону командирів «Азовсталі» та ще 210 військових, а нещодавно з полону повернулась ще частина жінок з «Азовсталі».