У Мукачеві 11-річна дівчинка потрапила до реанімації через сильне отруєння алкоголем. Бабусю, яка опікується, дитиною, оштрафували та позбавили соціальних виплат.

Як у четвер, 7 квітня, повідомила прес-служба Мукачівської міської ради, до реанімації 11-річна місцева мешканка потрапила ще 29 березня, в період повної заборони продажу алкоголю. Її бабусю, 50-річну мукачівку, оштрафували за неналежний догляд за дитиною.

«Незважаючи на обмеження продажу спиртних напоїв, 29 березня до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні потрапила малолітня мешканка міста з алкогольним отруєнням», – йдеться у повідомленні прес-служби.

За даними служби у справах дітей Мукачівської міської ради, мама 11-річнох дівчинки з меншими дітьми виїхала закордон, а старшу доньку залишила на догляд бабусі. «Жінку, яка не услідкувала за одинадцятирічною онукою притягнули до адміністративної відповідальності. Також її позбавили соціальних виплат», – йдеться у повідомленні міськради.

Наразі життю 11-річної мукачівки нічого не загрожує, вона лікується та отримує психологічну допомогу.