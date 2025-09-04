ДТП трапилась в селі Солонське, біля Дрогобича

На Львівщині водій автомобіля Renault вʼїхав в опору моста, внаслідок чого травмувались його двоє пасажирів, серед яких 12-річний хлопчик.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 3 вересня в селі Солонське Дрогобицького району. 49-річний водій автомобіля Renault Kangoo виїхав на узбіччя та в’їхав у опору автомобільного моста.

Внаслідок ДТП пасажири – 12-річний хлопчик та 33-річна жінка – отримали важкі травми. Їх госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водієві загрожує до 3 років обмеження волі.