ДТП сталася на пішохідному переході поблизу зупинки громадського транспорту

У вівторок, 2 вересня, на вул. Шевченка у Львові водій автомобіля збив 19-річну пішохідку та втік з місця аварії. Дівчина госпіталізована до реанімації. Поліція оголосила водія в розшук.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася вранці близько 7:45 на вул. Шевченка. 53-річний львів’янин за кермом легковика Opel Meriva скоїв наїзд на 19-річну жительку Яворівського району та поїхав з місця події. Унаслідок ДТП дівчина з травмами була госпіталізована в реанімацію.

Поліцейські розшукали автомобіль та вилучили його на спецмайданчик. Водій переховується, тому його оголосили в розшук. Очевидців ДТП просять зголоситися на оперативну лінію 102 або в найближчий відділ поліції.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.