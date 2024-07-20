Правоохоронці дізнались про випадок від батьків подруги загиблої

В Одесі в закинутій будівлі санаторію унаслідок падіння з висоти загинула 13-річна дівчинка. Подія сталася у п’ятницю, 19 липня, повідомили в поліції Одещини.

За попередньою версією слідчих, дві 13-річні одеситки прийшли погуляти до закинутого санаторію. Дівчата малювали фарбами на стінах закинутого комплексу між чотирнадцятим та п’ятнадцятим поверхами. Одна з дівчат вирішила оглянути свій малюнок здалека, зробила крок назад і впала в проміжок між сходами.

Правоохоронці дізнались про подію від батьків подруги загиблої. На місце одразу ж прибули поліцейські, рятувальники та медики. Однак врятувати дівчинку не вдалося, вона померла на місці. Тіло загиблої направили на експертизу. Попередньо, смерть дитини настала від травм в результаті падіння з висоти.

«Родина загиблої раніше в поле зору правоохоронців не потрапляла, зі слів батьків донька відпросилась погуляти з подругою та була постійно на звʼязку. Близько 18-ї години, вона повідомила матері, що вже збирається додому, однак через годину перестала відповідати на дзвінки», – зазначили правоохоронці.

Слідчі розпочали провадження за ч. 2 п. 2 статті 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».