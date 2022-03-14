Людей евакуйовуватимуть з Київської та Луганської областей

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук оголосила гуманітарні коридори на 14 березня. За її словами, сьогодні домовлено про 10 коридорів у двох областях.

Київська область:

с. Богданівка і с. Новобогданівка – м. Бровари,

с. Перемога – м. Бровари,

с. Бобрик – м. Бровари,

смт. Гостомель – с. Білорогодка,

с. Немішаєве, Ворзель – с. Білогородка,

с. Дмитрівка – с. Білогородка.

Луганська область:

м. Северодонецьк – м. Слов’янськ,

м. Попасна – м. Слов’янськ,

смт. Гірське – м. Слов’янськ.

Ірина Верещук додала, що 14 березня знову намагатимуться розблокувати рух гуманітарного комвою, який вже трет. добу не може дістатися в Маріуполь. Вчора він змов мусів залишитися в Бердянську через постійні обстріли.

У неділю, 13 березня, з 14 домовлених коридорів працювали лише 9. Вдалося евакуювати 5550 людей.