14 березня працюватимуть 10 гуманітарних коридорів
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Людей евакуйовуватимуть з Київської та Луганської областей
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук оголосила гуманітарні коридори на 14 березня. За її словами, сьогодні домовлено про 10 коридорів у двох областях.
Київська область:
- с. Богданівка і с. Новобогданівка – м. Бровари,
- с. Перемога – м. Бровари,
- с. Бобрик – м. Бровари,
- смт. Гостомель – с. Білорогодка,
- с. Немішаєве, Ворзель – с. Білогородка,
- с. Дмитрівка – с. Білогородка.
Луганська область:
- м. Северодонецьк – м. Слов’янськ,
- м. Попасна – м. Слов’янськ,
- смт. Гірське – м. Слов’янськ.
Ірина Верещук додала, що 14 березня знову намагатимуться розблокувати рух гуманітарного комвою, який вже трет. добу не може дістатися в Маріуполь. Вчора він змов мусів залишитися в Бердянську через постійні обстріли.
У неділю, 13 березня, з 14 домовлених коридорів працювали лише 9. Вдалося евакуювати 5550 людей.
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