На 14 березня «Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні поїзди

На понеділок, 14 березня, «Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні поїзди. Йдеться про внутрішні рейси, а також – для виїзду за кордон.

Харків:

9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;

13:00 – №239/240 Харків – Львів.

Дніпро:

10:30 – №907/908 Дніпро – Хелм;

12:30 – №228/227 Дніпро – Чоп;

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Кривий Ріг:

11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Чоп;

16:00 – №915/916 Кривий Ріг – Хелм.

Додаткові рейси також відправляться з Києва до Хелма о 19:13, з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Ужгорода до Києва.

В «Укрзалізниці» повідомили, що час відправлення може змінюватись. Інформація оновлюється кожного дня до 21:00.

Також евакуація людей буде відбуватися зі Слов‘янська та Краматорська. Пасажири цих станцій зможуть скористатись електропоїздами, з яких їх потім пересадять на інші рейси у західному напрямку країни.

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