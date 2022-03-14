«Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні поїзди на 14 березня
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
0 0
На 14 березня «Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні поїзди
На понеділок, 14 березня, «Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні поїзди. Йдеться про внутрішні рейси, а також – для виїзду за кордон.
Харків:
- 9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;
- 13:00 – №239/240 Харків – Львів.
Дніпро:
- 10:30 – №907/908 Дніпро – Хелм;
- 12:30 – №228/227 Дніпро – Чоп;
- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Кривий Ріг:
- 11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Чоп;
- 16:00 – №915/916 Кривий Ріг – Хелм.
Додаткові рейси також відправляться з Києва до Хелма о 19:13, з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Ужгорода до Києва.
В «Укрзалізниці» повідомили, що час відправлення може змінюватись. Інформація оновлюється кожного дня до 21:00.
Також евакуація людей буде відбуватися зі Слов‘янська та Краматорська. Пасажири цих станцій зможуть скористатись електропоїздами, з яких їх потім пересадять на інші рейси у західному напрямку країни.
Хроніки опору. День дев'ятнадцятий – у прямій трансляції ZAXID.NET
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET