Смертельна аварія сталася ввечері 5 квітня у Луцькому районі

Поблизу села Носачевичі Луцького району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з деревом загинув 17-річний пасажир автомобіля «Славута», водій та ще двоє пасажирів – у лікарні. Про це у понеділок, 6 квітня, повідомила пресслужба поліції Волині.

Аварія сталася 5 квітня близько 20:30. За даними слідства, 17-річний водій автомобіля «Славута» не впорався з керуванням і врізався в дерево. Він та ще двоє пасажирів віком 16 і 18 років травмувалися, їх госпіталізували до медзакладів. Третій пасажир, 17-річний підліток, від отриманих травм помер у «швидкій».

Наразі відомо, що у водія медики попередньо діагностували політравму та закриту черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку. 18-річний пасажир отримав забій лівого плечового суглоба. 16-річний підліток зазнав черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та забоїв.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.