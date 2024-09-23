Підозрювану у вбивстві дитини українку затримала поліція

У місті Бжезіни в центральній частині Польщі на автобусній зупинці в смітнику перехожі знайшли тіло новонародженого немовляти. З’ясувалося, що 18-річна українка народила живу дитину та викинула її в смітник. Винуватицю злочину та ще трьох її родичів затримала поліція.

Тіло метвого немовляти в понеділок, 16 вересня, в смітнику виявив пасажир, який очікував автобус на зупинці, повідомляє видання In Poland.

За даними окружної прокуратури Мінська-Мазовецького, молода українка народила дитину у робітничому хостелі між кімнатою та ванною. Під час розтину експерти встановили, що дитина народилася живою, на 37-му тижні вагітності. Після пологів у матері стався крововилив. Дорогою до лікарні вона загорнула дитину в поліетиленовий пакет і викинула в смітник.

Окрім матері дитини, поліція затримала ще трьох осіб: сестру 18-річної дівчини, її хлопця та двоюрідного брата дівчат. Усі затримані віком менше ніж 20 років. Вони перешкоджали слідству, а саме змивали сліди крові, чистили матрац та заперечували інформацію про пологи. Правоохоронці заборонили їм виїзд з країни.

Жінка стверджує, що не знала про вагітність. Судмедексперти ще не встановили, що саме стало причиною смерті новонародженого. Наразі не виключають асфіксію, кровотечу або застуду.

Наразі українці висунули звинувачення у дітовбивстві, але після проведення психіатричної експертизи кваліфікація злочину може змінитися.