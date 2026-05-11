Смертельна аварія сталася у селі Видерта Камінь-Каширського району

У неділю, 10 травня, у селі Видерта Камінь-Каширського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення мотоцикла з деревом загинули 18-річний водій та його 17-річний пасажир. Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

За даними слідства, 18-річний місцевий житель не впорався з керуванням і врізався у дерево.

«Унаслідок ДТП він та 17-річний пасажир загинули. Відомо, що посвідчення водія загиблий не мав, до того ж раніше вже потрапляв у ДТП», – повідомили у поліції.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група, яка відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей).