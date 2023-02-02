Хлопець за кермом Volkswagen дрифтував на Замковій площі, коли його зупинили поліцейські

Патрульна поліція склала постанову на 18-річного юнака, який дрифтував на автомобілі перед Луцьким замком. Як виявилось, хлопець взагалі не мав права сідати за кермо, бо ніколи не отримував посвідчення водія. На хлопця склали постанову, за скоєне йому загрожує 3,4 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, інцидент стався ввечері на Замковій площі у Луцьку. До правоохоронців надійшло повідомлення, що перед замком дрифтує автомобіль.

«Прибувши на місце події, поліцейські виявили Volkswagen Passat, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху. Коли інспектори попросили у чоловіка пред’явити документи для перевірки, то з’ясувалося, що він немає права керування і ніколи не отримував посвідчення водія», – йдеться у повідомленні.

Патрульні також опублікували відео, на якому зафіксовано, як водій легковика дрифтує просто перед службовим авто поліції. Коли хлопець завершує маневр, одразу після цього до нього під'їжджають правоохоронці.

Патрульні склали на 18-річного хлопця об’єднану постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями. Сума штрафу, яку повинен сплатити правопорушник, складає 3,4 тис. грн.