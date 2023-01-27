62-річний голова Дубечненської громади Анатолій Костючик загинув в ДТП на Волині. Чоловік, який їхав за кермом Deu Lanos, зіткнувся з вантажівкою. Хто саме з водіїв спричинив зіткнення, наразі невідомо.

Як повідомило видання ВСН, аварія сталась у п'ятницю, 27 січня. У ній загинув 62-річний голова Дубечненської громади Анатолій Костючик, який був за кермом Deu Lanos.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині підтвердили, що така аварія дійсно була. Вона сталась неподалік села Дубове в напрямку селища Ратне близько 12:00. На дорозі зіткнулись вантажівка та автомобіль Deu Lanos. Хто саме спричинив аварію, наразі невідомо, це з'ясовує слідчо-оперативна група. Щодо інциденту розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).

Зазначимо, що Анатолій Костючик вперше був обраний сільським головою Дубечненської сільської ради у 2010 році, далі його переобирали на чергових виборах в 2015 році та позачергових – в 2017-му. У 2020 році Анатолій Костючик переміг на виборах голови Дубечненської громади від партії Ігоря Палиці «ЗА Майбутнє».