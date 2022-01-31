Працівники Департаменту кіберполіції Національної поліції України викрили 19-річного студента на збуті баз даних понад 20 млн українців.

Як розповіли у прес-службі відомства, студент одного з вищих навчальних закладів Києва створив бот у месенджері для продажу конфіденційної та іншої інформації з обмеженими доступом, у тому числі персональних даних громадян України.

«Доступ до боту коштував 1 долар на день або 4 долари за 20 спроб пошуку даних відносно конкретних осіб. Оплату фігурант отримував на крипто-гаманець», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, правопорушник розробляв та впроваджував механізм пошуку даних за фотографіями людей із використанням штучного інтелекту. Фотознімки він завантажував з відкритих джерел Інтернету. У розпорядженні студента також були бази даних декількох десятків мільйонів громадян. Ці відомості він купував на тематичних хакерських форумах.

За місцем мешкання правопорушника працівники поліції провели обшуки. Вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Під час огляду вилученої техніки кіберполіцейські виявили бази даних, що були скомпрометовані в період з 2014 – 2019 роки. Ці бази вміщували дати народження, прізвища, ім’я та по батькові громадян, серії та номери паспортів, індивідуальних податкових номерів платників податків та номерів телефонів, фотозображення осіб тощо.

«Кіберполіцейські вилучили бази персональних даних з незаконного обігу, а також заблокували облікові записи, що використовувались у протиправній діяльності. Наразі проводяться компʼютерно-технічні експертизи», – розповіли правоохоронці.

За фактом збуту інформації з обмеженим доступом порушена кримінальна справа. Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі.