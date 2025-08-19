Суд обрав запобіжний захід 19-річному жителю Шепетівського району, якого підозрюють у неодноразовому зґвалтуванні малолітньої дівчини та погрозах вбивством. На час слідства чоловік перебуватиме під вартою. Про це повідомила 19 серпня пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

За даними слідства, раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю чоловік вчинив злочин під час іспитового терміну. Так, протягом 2024-2025 років підозрюваний мав інтимні стосунки з малолітньою, якій на той момент було 13 років.

«Під час одного з конфліктів обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння побив дівчину і з шумовим автоматом у руках погрожував вбити її та її матір», – зазначають правоохоронці.

На час розслідування 19-річному мешканцю Хмельниччини обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчі оголосили зловмиснику підозру у вчиненні дій сексуального характеру щодо малолітньої, нанесенні легких тілесних ушкоджень і погрозах вбивством (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 129, ч. ч. 4, 6 ст. 152, ч. 1 ст. 155 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув’язнення.