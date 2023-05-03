Шахраю загрожує тюремне ув'язнення

Львівські поліцейські за гарячими слідами затримали шахрая з Одеси, який видурив у 74-річної львів'янки 1600 доларів, 300 євро та кілька сотень гривень. Як повідомила прес-служба поліції, 20-річного одесита вдалося затримати через кілька годин після злочину.

У вівторок ввечері, 2 травня, до львівської пенсіонерки зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що її сестра потребує термінової операції, бо потрапила у ДТП і має важкі травми. «Пенсіонерка повірила у цю вигадану історію. Коли до неї додому приїхав незнайомець, вона передала йому 1600 доларів США, 300 Євро та 600 грн. Невдовзі потерпіла з’ясувала, що ні в яку ДТП сестра не потрапляла, а насправді вона стала жертвою шахрая та повідомила про подію на оперативну лінію 102», – розповіли у поліції.

За допомогою камер відеоспостереження правоохоронці оперативно встановили, що до скоєння злочину причетний 20-річний мешканець Одеси. Злочинця затримали за кілька годин після вчинення злочину. Видурені ним гроші були вилучені.

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину. Максимальне покарання, яке загрожує одеситу, – до трьох років ув'язнення.

До слова, напередодні у Львові затримали ще одного шахрая з Одеси. Правоохоронці повідомили, що затримали 29-річного шахрая, який видурив у львівського пенсіонера 20 тис. доларів. Гроші зловмисник взяв начебто для термінової операції племіннику пенсіонера, який потрапив у ДТП.