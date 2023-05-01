29-річного одесита оперативно затримали завдяки камерам відеоспостереження

Правоохоронці затримали шахрая, який видурив у львівського пенсіонера 20 тис. доларів. Гроші шахрай видурив начебто для термінової операції племіннику пенсіонера, який потрапив у ДТП.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, 28 квітня до 83-річного львів’янина подзвонив невідомий чоловік та сказав, що його племінник потрапив у ДТП, отримав важкі травми і для проведення операції потрібні гроші. Пенсіонер повірив у вигадану історію, і коли до нього додому приїхав незнайомець – він скинув йому з вікна 20 тис. доларів США, оскільки через поважний вік не міг спуститись сходами.

Невдовзі додому повернулась донька потерпілого, яка з’ясувала, що її батько став жертвою шахрая, та подзвонила у поліцію. За допомогою камер відеоспостереження правоохоронці оперативно встановили, що до злочину причетний мешканець Одеси віком 29 років, та протягом двох годин затримали його. У нього вилучили 20 тис. доларів.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Досудове розслідування триває, за рішенням суду підозрюваний перебуває під вартою.