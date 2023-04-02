Також у неї конфіскували майно

Стрийський міськрайонний суд Львівської області 29 березня засудив на 5 років позбавлення волі колишню прокурорку Дрогобицької міжрайонної прокуратури. Колегія суддів визнала жінку винною у шахрайському заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб і в особливо великих розмірах.

У 2015-2017 роках, під час роботи у Дрогобицькій міжрайонній прокуратурі, жінка обманом заволоділа нерухомим майном ТзОВ «Люксорцентрторг» – приміщеннями колишнього автотранспортного підприємства у Дрогобичі на вулиці Самбірській площею 10 тис. м2 (склади, виробничі корпуси, їдальня). Як повідомляє Судовий репортер, це майно перебувало у заставі банку, компанія «Люксорцентрторг» збанкрутувала, а її засновник перебував у вʼязниці.

Прокурорка дізналась, що на це майно є покупець і запропонувала йому допомогу. Вона організувала подачу цивільного позову до суду про визнання права власності на приміщення за іншою особою і зняття банківської застави на підставі судового рішення. За приміщення підприємець заплатив прокурорці 10 тис. доларів. Для подачі цивільного позову використали підроблене свідоцтво про спадщину дружини спільника прокурорки.

Покупець цікавився землею під будівлями, на якій хотів збудувати житло і обіцяв прокурорці також квартиру в новобудові у разі успіху. У рішенні суду зазначається, що підприємець не знав про шахрайську схему і довіряв прокурорці, як представниці правоохоронних органів.

Одним із доказів винуватості прокурорки став запис розмови, коли вона, уже знаючи, що її викрито, давала співробітнику поліції 5 тис. доларів хабара і просила не виконувати доручення слідчого у кримінальній справі. За хабарництво у 2017-му році суд оштрафував жінку на 12750 грн і конфіскував 5000 доларів.

Справа про шахрайство слухалась у суді пʼять років, адже обвинувачена не зʼявлялася на судові засідання і затягувала розгляд справи. Лише у 2023-му суд двічі застосував до жінки привід.

Колишня прокурорка винною у шахрайстві себе не визнала, тільки сказала, що не виключає, що могла підписати за когось заяву про розгляд цивільної справи без участі сторони. Пояснила, що вкрай потребувала грошей через хворобу чоловіка, тому спробувала заробити посередницькими послугами – допомогою підприємцю. До слова, чоловік прокурорки помер від інфаркту після того, як її притягнули до кримінальної відповідальності.

Колишню прокурорку визнали винною у шахрайстві і використанні завідомо підроблених документів. За другий злочин, як менш тяжкий, її звільнили від покарання у звʼязку із закінченням строків давності притягнення до відповідальності.

За шахрайство жінкці призначено 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Аби засуджена не втекла завдяки зв’язкам у правоохоронних органах і не уникла покарання, суд ухвалив рішення про її негайне затримання і взятття під варту.