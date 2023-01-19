Правоохоронці затримали 23-річного мешканця Хмельницької області, який викрав у бабусі своєї дівчини 20 тис. доларів і 80 тис. гривень. Хлопець знав, де жінка зберігає кошти, бо проживав у неї вдома. Поки дівчина була в лікарні зловмисник викрав зі схованки усі заощадження, які бабуся відкладала для онуки. За крадіжку під час воєнного стану йому загрожує до 13 років тюрми.

Як у четвер, 19 січня, повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури, йдеться про мешканця Летичева. 23-річний місцевий мешканець проживав разом зі своєю дівчиною у будинку її бабусі. Коли дівчина потрапила до лікарні, а 69-річна жінка була не вдома, хлопець викрав усі її заощадження.

«Чоловік знав, де бабуся остання зберігає гроші. Жінка відкладала кошти усе життя, щоб купити житло своїй онучці-сироті. Скориставшись тим, що співмешканка потрапила до лікарні, а власниці будинку не було вдома, підозрюваний викрав зі схованки усі гроші – 20 тис. доларів США та 80 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Помітивши крадіжку, 69-річна потерпіла звернулась до поліції. Зловмисника затримали наступного дня. Половину суми він вже встиг витратити.

Відтак мешканцю Летичева повідомили про підозру за ч. 5 ст. 185 ККУ (крадіжка, скоєна в умовах воєнного часу). Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою.