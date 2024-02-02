Гроші чоловік витрачав на дорогий готель, купівлю брендового одягу та гаджетів

Хмельницький суд призначив вісім років ув’язнення 24-річному чоловікові, який викрав у бабусі своєї дівчини 20 тис. доларів та 80 тис. грн. Ці гроші вона відкладала для того, аби придбати житло для своєї онуки.

Зазначимо, що злочин чоловік вчинив у січні минулого року в Летичеві. Тоді до поліції звернулася 70-річна місцева жителька й повідомила, що у неї зникли всі заощадження.

«Поліцейські встановили, що разом з бабусею проживала онука та її 23-річний співмешканець. Скориставшись тим, що дівчина була у лікарні, зловмисник викрав 20 тисяч доларів США та 80 000 гривень, які старенька відкладала все життя для своєї онуки, яку виховувала одна», – йдеться у повідомленні.

Підозрюваний, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, разом з товаришами вирушив спочатку до Хмельницького, а потім до Львова. Там він витрачав гроші на дорогі готелі, брендовий одяг, гаджети.

Втім, наступного дня працівники Хмельницького райуправління поліції затримали його в готельному номері. Більшу частину викрадених грошей правоохоронці вилучили і повернули власниці.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у п’ятницю, 2 лютого. Чоловіка визнали винним у порушенні ч.5 ст. 186 ККУ (крадіжка) та призначили вісім років ув’язнення з конфіскацією майна, окрім житла.