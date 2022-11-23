Мертвого 60-річного чоловіка знайшли біля гаражів на вул. Любінській

У вівторок, 22 листопада, за гаражем на вул. Любінській у Львові знайшли мертвого чоловіка з кульовими пораненнями. За гарячими слідами патрульні затримали підозрюваного у вбивстві 25-річного львів’янина. У нього вилучили пістолет під патрон «Флобера».

За даними патрульної поліції Львівщини, у вівторок близько 11:00 на вул. Любінській за гаражем перехожі виявили мертвого чоловіка. Загиблим виявився 60-річний чоловік без постійного місця проживання. На ньому був закривавлений одяг, а на тілі кульові поранення. Також було помітно, що чоловіка волочили по землі, а далі кинули за гаражем.

25-річного львів'янина затримали за підозрою у вбивстві

Поліцейські встановили, що вбивство сталося близько 2:00 ночі 22 листопада. 25-річний львів’янин прийшов додому до свого батька та виявив у помешканні незнайомого чоловіка, з яким тато вживав спиртні напої. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого син господаря дев’ять разів вистрелив у гостя з револьвера системи «Флобер», спричинивши тому смертельні поранення. Переконавшись, що незнайомець помер, чоловік загорнув тіло у ковдру, виніс з дому та залишив на вулиці неподалік гаражів, де його і виявила перехожа.

Патрульні затримали підозрюваного у вбивстві 25-річного львів’янина на одній з прилеглих вулиць. Його доправили у відділ поліції. На місці події працювали слідчо-оперативна група та експерти. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ). Винуватцю загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.