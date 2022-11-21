Затриманий за підозрою у вбивстві 55-річний мешканець Золочівщини

У Золочівському районі поліцейські затримали 55-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві односельчанина. Як повідомила прес-служба поліції, за вбивство затриманому загрожує до 15 років ув'язнення.

Вбивство сталося у суботу, 19 листопада, в одному із сіл Золочівського району (у якому саме у поліції не розголошують). За даними слідчих, у 55-річного чоловіка гостював його 38-річний знайомий. Чоловіки разом розпивали алкоголь.

«Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник завдавав ударів ножем в ділянку шиї та живота. Від отриманих травм він помер на місці події», – повідомила прес-служба поліції.

Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві. За умисне вбивство затриманому загрожує від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.