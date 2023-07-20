Пасажир убив таксиста, оскільки не мав грошей, щоб заплатити за проїзд

Івано-Франківський міський суд виніс вирок 29-річному Роману Богаку за вбивство таксиста з особливою жорстокістю та викрадення його автомобіля. Суд призначив чоловіку 14 років позбавлення волі.

Інцидент трапився 13 березня 2020 року близько 2:00 ночі в селі Черніїв, неподалік Івано-Франківська. У селі Старі Кривотули Роман Богак підійшов до таксиста, який був за кремом Chevrolet Aveo, та попросив відвезти його на початок села Черніїв. Дорогою він попросив зупинитись на вул. Калнишевського, 9, втім пасажир не хотів розраховуватись за проїзд, унаслідок чого між ним і таксистом виник конфлікт. Під час бійки Роман Богак вихопив із рук таксиста розкладний ніж та наніс близько 50 ударів у різні частини тіла. Після вбивства він вирішив викрасти автомобіль таксиста.

Сам Роман Богак у суд пояснив, що того дня затримався на роботі і не встиг на автобус. При цьому, наприкінці робочого дня був нетверезим. Він викликав таксі і вже дорогою до Черніїва він сказав водієві, що грошей у нього немає. Тоді загиблий зупинив автомобіль і між ними почалась бійка. Після вбивства Роман Богак на викраденому автомобілі й з трупом на задньому сидінні поїхав спершу в лікарню, зашити свої рани, а потім – у Старі Кривотули, де неподалік річки заснув. У суді чоловік у вчиненому розкаявся.

Враховуючи обставини справи, 19 липня суддя Івано-Франківського міського суду Олег Лазарів визнав Романа Богака винним в умисному вбивстві з особливою жорстокістю і викраденні автомобіля і призначив йому 14 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.