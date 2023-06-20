Засуджений вбив 25-річного чоловіка вночі біля магазину у Надвірній

Суд визнав винним 42-річного мешканця Надвірної в умисному вбивстві 25-річного військовослужбовця Василя Попадича і призначив покарання – десять років позбавлення волі. У прес-службі Івано-Франківської обласної прокуратури у вівторок, 20 червня, розповіли, що чоловік скоїв злочин у жовтні 2021 року.

«Засуджений позбавив життя 25-річного учасника АТО. Тоді, в нічний час, між чоловіками виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час конфлікту 40-річний чоловік ножем вдарив військовослужбовцю у грудну клітку, поранивши серце. Через декілька годин потерпілий від отриманих травм помер у лікарні. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Вбивця проведе за ґратами десять років. Максимальне позбавлення волі, яке передбачає стаття, становить 15 років. Зазначимо, що раніше чоловіка неодноразово судили за ряд злочинів.

Нагадаємо, що інцидент трапився у ніч з 8 на 9 жовтня 2021 року біля нічного магазину Надвірної. Поліцейські затримали чоловіка через кілька годин після того, як він завдав смертельних травм 24-річному ветерану АТО. Лікарі намагалися врятувати постраждалого. За інформацією «Суспільного», Василь Попадич служив у 109 окремому гірсько-штурмовому батальйоні що у складі 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади. У військового залишилися брат, мама і бабуся.