«Ферозіт» святкує 30-річний ювілей

Які перспективи у бізнесу, побудованого на дружбі та взаємній довірі? Точно успішні: принаймні протягом 30 років це доводить історія компанії «Ферозіт». Ставши новатором на ринку сухих будівельних сумішей в Україні, «Ферозіт» дотепер посідає топові позиції у цьому сегменті, залишаючись компанією виключно з українським капіталом.

Історія довжиною у 30 років почалася зі студентської дружби двох ентузіастів: Михайла Потія, який зараз є генеральним директором «Ферозіт», та Володимира Домащука – директора з продажу. У 90-ті, коли будівельні суміші були новинкою на українському ринку, саме заснована ними компанія не лише відкрила цю нішу, а й розпочала виробництво за новими для України – європейськими стандартами, які згодом переростуть у ДСТУ (прийшли на зміну застарілим ГОСТам). Відтоді якість стала пріоритетом компанії, а напрямки її діяльності почали розвиватися так, аби комплексно задовольнити потреби будівельників. Тому споживачам добре відома формула: «Якісний ремонт = Добрий майстер + «Ферозіт».

Компанію «Ферозіт» заснували студентські друзі Михайло Потій та Володимир Домащук / Фото «Ферозіт»

«Ферозіт» пропонує все необхідне для ремонту, оздоблення та будівництва

Зараз продуктова лінійка «Ферозіт» налічує понад 350 найменувань товарів власного виробництва, призначених для ремонту, оздоблення та будівництва. Компанія має 12 офіційних представництв у різних регіонах України та власні виробничі потужності з максимальною автоматизацією усіх процесів:

завод з виробництва будівельних сумішей «Ферозіт»;

фабрику фарб та декоративних штукатурок Feromal;

пінопластовий завод «ФероПласт».

У лінійці також є торгові марки Shpaten та LeoMix. Великий асортимент товарів у різних цінових категоріях повністю забезпечує всі етапи ремонту та будівництва гарантовано якісною продукцією, сертифікованою згідно з міжнародними стандартами ISO 9001 та ISO 14001 (контроль вхідної сировини, усіх процесів виробництва та готової продукції; їх екологічну безпеку).

Окрім цього, для комплексного забезпечення будівельних майданчиків та торгових точок компанія доукомплектовує їх іншими матеріалами. Тобто зараз «Ферозіт» – це все в одному місці для ремонту, оздоблення та будівництва.

«У нас працюють сертифіковані лабораторії, – розповідає генеральний директор компанії Михайло Потій, – а також група професійних технологів. Завдяки цьому ми можемо не лише пропонувати кращий склад сухих будівельних сумішей та готових композицій, а й розвивати інноваційні напрямки, такі як розробка та перевірка рецептур. Наприклад, ми першими запустили самостійне виробництво «Мозаїки» та почали виготовляти «Зимові версії» – продукцію, яку можна використовувати взимку (до – 7 градусів Цельсія)».

Також, за словами Михайла Потія, компанія стала першою, хто вивів на ринок екологічні вапняні штукатурки «Штук», які забезпечують дихання стін; також першою в Україні почала виготовляти графітовий пінопласт.

«Нас дедалі більше обирають під виробництво private label відомі європейські компанії, адже «Ферозіт» використовує виключно закордонні інноваційні добавки найвищої якості від світових хімічних концернів та володіє сучасними автоматичними виробничими потужностями», – додає генеральний директор компанії.

Як «Ферозіт» долає виклики часу та допомагає ЗСУ

«Зроблено у Львові, протестовано в Європі» – гасло, яке уже понад 7 років використовується для декоративно-оздоблювальних матеріалів ТМ Feromal, адже вони додатково тестуються іноземними сировинними партнерами. Продукцію цієї торговельної марки клієнти можуть затонувати на колор-студіях Feromal в обраний колір з-поміж 65 000 відтінків.

«Отримавши ексклюзивне офіційне представництво в Україні ТМ Koster та Haering – світових лідерів у сегменті «гідроізоляція та промисловий, декоративний захист і реставрація», ми успішно ввійшли та закріпилися у цій частині ринку. Завдяки нашим партерам із Haering ми змогли надати надзвичайно якісні спеціальні фарби для того, аби перефарбувати літаки, отримані Україною в рамках допомоги від інших країн, – каже Володимир Домащук, директор з продажу компанії «Ферозіт». – Та й загалом наші закордонні партнери активно підтримують ЗСУ. А ми займаємося цим ще з 2014 року».

Ще у 2008 році компанія «Ферозіт» брала активну участь у будівництві низки об’єктів, важливих для безпеки країни. З 2014-го вона почала активно підтримувати ЗСУ, а після 24 лютого 2022 року віддала 4 склади під гуманітарні вантажі та максимально посилила допомогу різним бригадам і підрозділам.

З того часу на потреби ЗСУ було передано понад 40 автомобілів, більш ніж 50 комплектів нових коліс, понад 10 квадрокоптерів, 8 тепловізорів, більш ніж 3 000 «кішок» для розмінування та ще багато комплектуючих, тактмеду, спорядження. Представники «Ферозіт» постійно перебувають на зв’язку з підопічними підрозділами, зокрема – і зі своїми працівниками, понад 30 з яких приєдналися до ЗСУ.



Попри виклики сьогодення, компанія «Ферозіт» зуміла однією з перших в Україні заново запустити виробничі процеси та акумулювати зусилля задля найочікуванішого дня для кожного українця. У непростий рік підприємство додало до списку своїх нагород «Вибір року 2022», що свідчить про незмінну довіру покупців та партнерів.

30-річний досвід та потужна команда фахівців, напрацьовані технології та відкритість до інновацій допомагають компанії розвиватися, щоб і надалі будувати Україну, пропонуючи клієнтам гарантовано якісний національний продукт.

З нагоди ювілею – 30-тиріччя компанії – «Ферозіт» проводить акцію:

– ціни знижено на 30%;

– 30% від вартості продажу товарів в акційній ретро-упаковці буде спрямована на закупівлю товарів для ЗСУ.

В акції беруть участь товари Ферозіт 100 PREMIUM, Ферозіт 108 та Ферозіт Ґрунт 1/10л.

Акція триває з 01.08.23 по 30.09.23р. або до закінчення ретро-упаковки. Детальніше про умови можна дізнатися на офіційному сайті компанії «Ферозіт».