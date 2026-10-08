Смертельна аварія сталася в селі Рясне-Руське

У середу, 7 жовтня, у селі Рясне-Руське біля Львова 31-річний львів’янин на Audi S5 виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в автомобіль ВАЗ 21063. У результаті загинув 56-річний водій ВАЗу.

Як повідомили в департаменті цивільного захисту ЛОВА та поліції Львівщини, ДТП сталася близько 16:50 у селі Рясне-Руське Львівського району. 31-річний мешканець Львова, керуючи автомобілем Audi S5, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ 21063, яким керував 56-річний мешканець села Городжів Добросинсько-Магерівської громади.

Унаслідок ДТП водій ВАЗ загинув на місці. 22-річний пасажир цього авто, мешканець села Городжів, госпіталізований до хірургічного відділення лікарні святого Пантелеймона.

Водій автомобіля Audi S5 госпіталізації не потребував, його затримала поліція.

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