Cмертельна ДТП сталася в селі Ков'ярі

У середу увечері, 7 жовтня, на трасі у селі Ков’ярі біля Львова сталася ДТП за участі кросовера Audi E-Tron та легковика Renault Logan, у результаті якої загинув 57-річний водій Renault.

За даними департаменту цивільного захисту ЛОВА, близько 19:40 на трасі Київ-Чоп у селі Ков’ярі Солонківської громади 38-річний водій Audi E-Tron допустив зіткнення із автомобілем Renault Logan, яким керував 57-річний мешканець Миколаєва Львівської області.

Унаслідок ДТП водій автомобіля Renault Logan помер в кареті швидкої допомоги. 47-річна пасажирка цього авто, мешканка Львова, отримала тілесні ушкодження та після надання медичної допомоги була відпущена додому.

Обставини аварії встановлюють слідчі.

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