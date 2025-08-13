Чоловіка затримали в червні 2025 року

Жовківський районний суд виніс вирок 32-річному мешканцю Золочівського району, який за 4 тис. доларів переправляв ухилянтів через держкордон. Суд призначив йому 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили 12 серпня в прокуратурі, у грудні 2024 року за 4 тис. доларів він вирішив організувати незаконне переправлення двох чоловіків призовного віку через кордон. Для цього він виготовив на їх імена підроблені відпускні квитки та витяги з наказу від військових частин. Згідно з цими документами, вони були нібито військовослужбовцями та їхали у щорічну відпустку в Польщу.

Окрім цього, чоловік дав детальні настанови щодо того, як їм поводитись під час перетину кордону перед митниками і прикордонниками. Також він забезпечив для них доступ до мобільного інтернет-банкінгу чинного військовослужбовця, який необхідно було надати прикордоннику.

Однак ухилянтів викрили під час перетину кордону, а організатора схеми затримали в червні 2025 року. 12 серпня Жовківський районний суд визнав його винним в організації незаконного переправлення через кордон і підробці документів за ч. 3 ст. 332 і ч. 1, 3 ст. 358 ККУ та призначив йому 7 років 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що раніше чоловік був засуджений за поширення наркотиків.