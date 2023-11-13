Традиційно вшанування пам'яті жертв Голодомору відбудеться 25 листопада у Вашингтоні

Черговий штат США визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу з боку радянської влади. Йдеться про південний штат Вайомінг, який проголосив листопад місяцем пам’яті про геноцид, повідомила у неділю, 12 листопада посол України у США Оксана Маркарова.

«Дякую губернатору штату Вайомінг Марку Гордону за солідарність з Україною. Дякую українській громаду по всіх штатах за активну кампанію з вшанування пам‘яті про жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів про цей жахливий злочин радянського режиму проти українців, скоєний 90 років тому», – сказала Оксана Маркарова.

Дипломатка нагадала, що в останню суботу листопада українці у всьому світі запалюють свічки у пам’ять про жертв Голодомору. Цього разу день вшанування пам’яті припадає на 25 листопада. Зокрема, церемонія вшанування пам’яті пройде і у Вашингтоні поблизу меморіалу жертвам Голодомору.

Зазначається, що штат Вайомінг став 32 з 50 штатів Америки, які визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом. На початку листопада Голодомор визнали ще три штати – Вашингтон, Меріленд та Аризона.