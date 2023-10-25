Посольство України у Великій Британії підкреслило, що рішення сприяє підвищенню обізнаності щодо Голодомору

Парламент Вельсу визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, який скоїв СРСР. Про це повідомило у середу, 25 жовтня, посольство України у Великій Британії.

«Ми вдячні парламенту й міністру конституції Уельсу Міку Антоніву за визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом проти українців», – повідомили у посольстві.

У прес-службі посольства також підкреслили, що визнання Голодомору геноцидом є важливою віхою у відновленні історичної справедливості. Такі рішення допомагають підвищити обізнаність світу про жертв Голодомору.

Окрім того, посольство України у Великій Британії зазначило, що спадщина валлійського журналіста Гаррета Джонса, який висвітлював Голодомор в Україні, заслуговує на ширше визнання з боку міжнародної спільноти. Сам Гаррет Джонс став свідком геноциду під час поїздки до СРСР у 1933 році та заявив про Голодомор у західних ЗМІ.

Зазначимо, наразі Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу понад 30 держав