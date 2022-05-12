33-річна Антоніна Самойлова мріє підкорити Сім вершин

33-річна українка Антоніна Самойлова підкорила Еверест. Вона – єдина українка, яка подала та отримала заявку на сходження у цьому сезоні. Як повідомив у Facebook співзасновник та креативний директор проекту Creative Quarter Ілля Кенігштейн (Ilia Kenigshtein), у четвер вранці, 12 травня, 33-річна Антоніна Самойлова успішно піднялася на вершину найвищої гори світу. За його словами, цього сезону вона – єдина українка на Евересті.

На вершині разом із литовським альпіністом Stanislovas Vyšniauskas Антоніна розгорнула прапор України.

«Я знаю, що кожен із них підняв прапор України на вершині. І я дуже цим пишаюся. Обидва зараз на шляху до табору 2. Підйом вважається завершеним, коли альпініст не тільки піднявся на вершину, але й спустився з неї», – повідомив Ілля Кенігштейн.

Фото Іллі Кенігштейна, The Himalayan Times та 4sport

За інформацією англомовного видання The Himalayan Times, що виходить і поширюється щодня в Непалі, також про сходження українки, яка «піднялася на найвищу вершину, пославши світові послання миру», повідомили організатори сходження.

«Антоніна – єдина українка на Евересті в цьому сезоні, разом з іншими альпіністами стояла на горі близько 6:40», – повідомили організатори.

Раніше Антоніна Самойлова розповіла виданню «Франс Прес», що хоче піднятися на Еверест, «щоби підтримати всіх людей України, підтримати кожного воїна, кожного добровольця та всіх людей, які постраждали від цієї жорстокої війни, і дати сили боротися, поки ми не переможемо».

За інформацією видання 4sport, сходження відбулося за допомогою шерп і з використанням кисневих балонів по стандартному маршруту з південної, непальскої сторони гори. В одній команді з Антоніною на вершину піднялися 16 альпіністів у супроводі 23 непальских шерп.

Станом на травень 2022 року 33 українські альпіністи, серед яких шестеро жінок, здійснили 39 успішних сходжень на Еверест.

33-річна Антоніна Самойлова родом із Черкас. Живе у Києві. Антоніна хоче підкорити Сім вершин – найвищі гори на кожному континенті. Жінка вже здолала Кіліманджаро в Африці, європейський Ельбрус і гору Вінсон в Антарктиді. Коли у лютому вона була на вершині Піко-де-Орізаба, найвищої гори Мексики, до неї надійшли новини про російське вторгнення.

До слова, за словами Іллі Кенігштейна, у цій експедиції мали взяти участь і інші українські альпіністи, зокрема і він сам. Але їм довелося скасувати поїздку через російське вторгення.

Зазначимо, що Ірина Галай, перша українка, яка піднялася на Еверест, закликала цього року заборонити російським спортсменам відвідувати Гімалайські гори у відповідь за вторгнення. Але Непал не вжив жодних заходів. 17 росіян із 607 альпіністів отримали дозвіл на поточний сезон.