На Рівненщині судили 33-річного солдата з Львівщини, який у березні самовільно покинув навчальний центр. Чоловік запевняв, що пішов через проблеми зі здоров’ям, а на службу не повертався, бо загубив мобільний телефон з усіма контактами. Суд першої інстанції призначив йому шість років тюрми, а нещодавно цей вирок підтвердив і Рівненський апеляційний суд.

Зазначимо, що до навчального центру на Рівненщині обвинувачений прибув 20 березня 2023 року. А вже 28 березня він самовільно залишив наметове містечко. Солдат повернувся до Львова, де проживають його батьки, у квартирі яких він прописаний, а згодом оселився в дівчини.

В середині травня його затримали та вручили підозру. У серпні Костопільський суд визнав чоловіка винним у самовільному залишенні місця служби та призначив йому шість років й три місяці ув’язнення, взявши до уваги попередню непогашену судимість за крадіжки.

Як повідомила прес-служба Рівненського апеляційного суду, і прокуратура, і обвинувачений подали апеляції. Прокурор вимагав посилити покарання до восьми років тюрми, а обвинувачений – закрити провадження, оскільки він захотів повернутись до війська. Також він запевняв суд, що хоче захищати державу, має для цього усю необхідну амуніцію, а навчальний центр залишив через проблеми зі здоров’ям і втрату мобільного телефону з усіма контактами, у тому числі й командира частини.

Однак, суд відхилив обидві апеляційні скарги. «Рівненський апеляційний суд залишив вирок місцевого суду без змін, вважаючи його законним та обґрунтованим, проголошеним з дотриманням норм матеріального і процесуального права, відхиливши апеляційні вимоги сторін кримінального провадження», – йдеться у повідомленні. Відтак вирок набрав законної сили.