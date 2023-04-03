У Луцьку 34-річна жінка до смерті побила свого 42-річного знайомого, і заховала його тіло в вуличному туалеті. Згодом тіло загиблого знайшли місцеві мешканці. Навіщо жінка вбила чоловіка, наразі невідомо, це з'ясовує слідство. За умисне тяжке тілесне ушкодження затриманій загрожує до десяти років тюрми.

Повідомлення про знайдене у приміщенні туалету тіло надійшло до поліції у неділю, 2 квітня. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили на голові померлого забої, окрім того, тіло було в неприродній позі.

«Особу чоловіка встановили, ним виявився 42-річний житель Луцька. Одразу ж було опитано свідків та жителів прилеглих будинків, також правоохоронці опрацьовували й коло знайомих загиблого», – повідомляє прес-служба поліції Волині.

Слідчі з'ясували, що чоловіка до смерті побила його товаришка, з якою він зустрічався напередодні. 34-річна лучанка нанесла декілька ударів дерев’яною палицею по голові потерпілого, від цього він помер. Згодом тіло чоловіка вона перемістила до туалету. З яких мотивів вона скоїла злочин, наразі невідомо.

Жінку вже затримали, вирішується питання про оголошення їй підозри за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть (ч.2 ст. 121 ККУ). Санкція статті передбачає від семи до десяти років тюрми.