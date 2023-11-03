Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років

Поліцейські затримали підозрюваного в підпалі автомобіля Range Rover у Львові. 37-річному іноземцю, який після вчинення злочину втік на Закарпаття, загрожує до десяти років ув’язнення. Про це повідомили у поліції Львівської області.

У четвер, 2 листопада, на «102» надійшло повідомлення від 52-річного львів’янина про те, що внаслідок підпалу пошкоджений його автомобіль Range Rover, який він залишив поблизу однієї зі шкіл на вулиці Зеленій у Львові.

До розкриття злочину залучали оперативників карного розшуку та співробітників кримінального аналізу поліції Львівщини, а також оперативників кримінальної поліції та слідчих. Вивчивши записи камер відеоспостереження, встановлених у рамках програми «Безпечна Львівщина», правоохоронці з’ясували, що пілозрюваний пересувався автомобілем Volkswagen Touareg. Відстеживши маршрут, поліцейські виявили транспортний засіб на Закарпатті і, спільно з колегами з сусідньої області, затримали втікача.

37-річному іноземцю повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.