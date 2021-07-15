Наручний годинник в корпусі з металу старого автомобіля

Британська компанія Arkonik, що спеціалізується на відновленні та тюнінгу вінтажних Land Rover, представила унікальний наручний годинник, виготовлений з водійських дверей старого позашляховика. Металу старої машини вистачить на 302 годинники.

Щоб створити наручні годинники RNR Arkonik, компанія Arkonik об'єднала зусилля зі швейцарським виробником годинникових механізмів Sellita, Кожен із 302 екземплярів, запланованих до випуску, коштує 1012 фунтів стерлінгів – 38 150 гривень за поточним курсом обміну.

Дизайн унікальних годинників RNR Arkonik містить відсилання до класичного Land Rover Defender. У хронометрі простежуються елементи протекторів шин, решітки радіатора, а також кришки паливного баку та компонентів шасі. Для виготовлення корпусу годинника було використано кузовний метал з правих дверей позашляховика. І не абиякого, а того самого Defender, з якого у 1984 році почалась історія компанії Arkonik.

Засновник тюнінг-ательє Енді Хейс особисто відновив і доопрацював цей позашляховик у 2006 році. Після цього він об'їздив на ньому всю Європу, після чого вирішив увічнити свій автомобіль у досить незвичний спосіб.

Для виготовлення корпусів годинників метал вирізали вручну, очистили його від фарби, зберігши при цьому подряпини та вм'ятини, які позашляховик отримав за час експлуатації. Усі хронографи від Arkonik будуть виконані в одному кольорі – фірмовому блакитному оригінального Land Rover Defender.

Власник старого Land Rover Defender подарував автомобілю ще трохи часу, перетворивши його на три сотні годинників