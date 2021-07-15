MP Gemballa Marsien на базі Porsche 911 Turbo S

Син легендарного тюнера Porsche Марк Філіп Гембалла представив позашляховик своєї мрії, який буде доступний лиши 40 людям.

На етапі розробки машину називали Project Sandbox, але на офіційній прем'єрі сафарі-суперкара від Марка Філіпа Гембалли була оголошена його товарна назва – Marsien (у перекладі з англійської означає «Марсіанин»).

Компанія Marc Philipp Gemballa GmbH належить Марку Філіпу Гембалла – синові Уве Гембалла, засновника знаменитого німецького ательє Gemballa GmbH. Хоча між собою компанії не пов'язані і навіть конкурують, але син пішов слідами батька і за основу для свого першого серійного проекту також узяв Porsche. У роботі над Marsien також брала участь ще одна славетна фірма, яка спеціалізується на тюнінгу Porsche – RUF.

Саме силами RUF опозитний мотор 3,75 з подвійним турбонаддувом збільшив віддачу на 100 кінських сил і 130 ньютон-метрів крутного моменту – до 750 к.с. і 930 Нм. Якщо ж замовник побажає обрати опційні турбіни VTG та перепрошитий електронний блок управління, віддача силової установки зросте до 818 кінських сил, хоча крутний момент не зміниться.

Фото Marc Philipp Gemballa

MP Gemballa Marsien також отримав оригінальний кузов з інтегрованим антикрилом у стилі Porsche 959. Звісно, для того, щоб мати змогу їздити в пісках і травах, автомобіль забезпечили абсолютно новою підвіскою від KW. Дорожній просвіт регулюється в діапазоні від 120 до 250 міліметрів, залежно від обраного режиму руху на асфальті чи ґрунтових шляхах. Інші компоненти походять від Michelin та BF Goodrich (шини), Akrapovic (вихлопна система), DS Fasertechnik (деталі з карбону), а за інжиніринг відповідали спеціалісти фірми VELA Performance.

Позашляховий суперкар їздить на 20/21-дюймових кованих колесах із центральною гайкою з ефективними шинами Michelin та переходить на 19/20-дюймові ковані колеса із всюдихідною гумою BF Goodrich для бездоріжжя. На асфальті автомобіль розганяється до 100 км/год з місця за 2,6 секунди, а максимальна швидкість сягає 330 км/год. У позашляховому режимі максимальна швидкість обмежена відміткою 210 км/год.

MP Gemballa обіцяє випустити лише 40 таких машин. 10 з них належать до особливої «першої» серії і вони вже знайшли своїх покупців. Початковий цінник на Marsien становить 495 тис. євро, сума не включає донора 911 Turbo S.